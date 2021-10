Na Ljubljanski borzi dopoldne brez večjih sprememb

Ljubljana, 18. oktobra - Indeksi na Ljubljanski borzi se v začetku novega tedna ne spreminjajo bistveno. Vlagateljem so v dopoldanskem delu trgovanja najbolj zanimive delnice Krke, katerih tečaj ostaja za zdaj na petkovi ravni, ter delnice NLB, ki so se podražile za odstotek. Dražijo se tudi delnice Cinkarne Celje in Zavarovalnice Triglav.