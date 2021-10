Hčerka Reneja Goscinnyja našla osnutek za strip Asterix v cirkusu

Berlin, 19. oktobra - Anne Goscinny, hčerka priznanega francoskega avtorja stripov in pisatelja Reneja Goscinnyja, je v pogovoru za nemški tednik Spiegel razkrila, da so v družinskem arhivu našli osnutek scenarija za novi strip o Asterixu, galskem bojevniku, ki se bori proti Rimljanom. "Pogosto pomislim na to, da gre za 20 strani, pol stripa," je povedala.