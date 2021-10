Vreme: Precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti

Ljubljana, 18. oktobra - Danes bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo delno jasno, predvsem sredi dneva in popoldne pa zmerno oblačno. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo v vzhodnih krajih sončno, zjutraj bo tam po nekaterih kotlinah megla. Na zahodu bo vse bolj oblačno, v hribovitem svetu bo popoldne občasno rahlo deževalo. Pihati bo začel jugozahodni veter, toplo bo. V četrtek bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo sprva še v vzhodni Sloveniji. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo.

Vremenska slika: Nad srednjo in južno Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkem severozahodnem vetru v višinah se nad našimi kraji zadržuje dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno, nekaj oblačnosti bo dopoldne predvsem v krajih severno od nas. Po nekaterih nižinah se bo zjutraj in dopoldne zadrževala megla. V torek bo večinoma sončno, po kotlinah bo zjutraj in dopoldne megla.

Biovreme: Danes in v torek bo vremenski vpliv na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in vzpodbuden.