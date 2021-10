Za začetek EP zmaga in poraz proti Hrvatom

Istanbul, 17. oktobra - V Turčiji je danes potekal prvi dan evropskega prvenstva v odbojki sede, ki je slovenski reprezentanci prinesel eno zmago in en poraz. Naša dekleta so v Kemerju s 3:0 (13, 11, 19) odpravila Hrvatice, s hrvaško vrsto pa so se pomerili tudi naši fantje in izgubili z 0:3 (-13, -9, -18).