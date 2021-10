Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost.

Na mejnem prehodu Gruškovje čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo približno pol ure.

Do 15. ure bodo zaradi kolesarske dirke, kratkotrajne do 1-urne, popolne zapore na cesti mejni prehod Dobova-Brežice-Bistrica ob Sotli-Podčetrtek-mejni prehod Rajnkovec.

Do 21. ure po Sloveniji velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.

Do 22. ure bo zaradi del zaprta cesta Preddvor-Jezersko v Preddvoru. Obvoza ni.

Štajerska avtocesta bo na odseku Blagovica in Vransko proti Mariboru zaprta v noči na torek, 19. 10., med 21. in 5. uro ter proti Ljubljani, v noči na sredo, 20. 10, med 21. in 5. uro. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti.

Na primorski avtocesti sta zaradi del zaprta priključka Sežana/vzhod proti Ljubljani ter Kastelec v obe smeri.

Na pomurski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Na dolenjski avtocesti je iz smeri Ljubljane proti Hrvaški zaradi del zaprt priključek Obrežje, Mokrice.

Do 18. oktobra med 8. in 16. uro bo zaradi del zaprta regionalna cesta Kamnik-Vransko na odseku Šmartno-Laze

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si