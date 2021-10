Kralji kljub golu in podaji Kopitarja doma izgubili

Los Angeles, 17. oktobra - Hokejisti Los Angeles Kings so v domači dvorani Staples Center po zmagi na uvodu nove sezone severnoameriške lige NHL tokrat izgubili drugo tekmo sezone, potem ko so z 2:3 klonili proti Minnesota Wild. Vnovič pa je odlično formo potrdil slovenski as kraljev Anže Kopitar, ki je v 22:21 minute dosegel gol in podajo in ima z dveh tekem že sedem točk.