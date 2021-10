Vreme: Danes bo pretežno jasno

Ljubljana, 17. oktobra - Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah megla. Burja na Primorskem bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo sončno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju okoli 9, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Obeti: Tudi v torek bo večinoma sončno, ponekod po nižinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost. V sredo bo v vzhodnih krajih še večinoma sončno in toplo, na zahodu pa bo oblačnost naraščala, v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo že možne manjše padavine. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad osrednjo in delom vzhodne Evrope ter severnim Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Nad našimi kraji se zadržuje razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah se bo zjutraj zadrževala megla. Burja ob Jadranu bo čez dan ponehala. V ponedeljek bo delno jasno, po nekaterih nižinah se bo zjutraj zadrževala megla. Dopoldne in sredi dneva bo prehodno več oblačnosti v krajih severno od nas.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo vremenski vpliv na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in vzpodbuden.