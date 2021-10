Salonit prvič izgubil

Ljubljana, 16. oktobra - Odbojkarji Salonita so v tretjem krogu državnega prvenstva zabeležili prvi poraz. V Murski Soboti so morali priznati premoč Panviti Pomgradu, ki je zmagala s 3:1. Brez poraza pa ostajata ACH Volley in Merkur Maribor, oba sta na gostovanjih v Kranju oziroma v Ljubljani pri Črnučah zmagala s 3:0.