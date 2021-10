United izgubil v Leicestru, Liverpool prepričljiv

London, 16. oktobra - Nogometaši Manchester Uniteda so po 29 tekmah brez poraza vendarle klonili tudi na tekmi v gosteh. Na derbiju 8. kroga so bili neuspešni na gostovanju v Leicestru, domači so zmagali s 4:2 (1:1). Mnogo bolj prepričljivi so bili nogometaši Liverpoola, ki so v gosteh s 5:0 ugnali Watford, novo zmago je vknjižil tudi Manchester City.