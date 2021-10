Ministrica Jaklitsch po Argentini na obisk v Brazilijo

Buenos Aires, 16. oktobra - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je v petek v Buenos Airesu zaključila delovni obisk v Argentini, kjer se je med drugim srečala s člani slovensko-argentinske gospodarske zbornice. Pred vrnitvijo v domovino pa bo obiskala še rojake, ki živijo in delujejo v sosednji Braziliji.

Kot so danes sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, je ministrica s člani omenjene zbornice, ki so jo v Argentini ustanovili v začetku oktobra, med drugim govorila o gospodarskem povezovanju obeh držav. Namen zbornice je povezati slovenske podjetnike v Argentini ter krepiti gospodarsko povezanost med državama. Ministrica je pozdravila tovrstno povezovanje in zagotovila vso podporo in pomoč urada, so sporočili.

Ministrica se je v Slovenski hiši sestala s predstavniki Dušnopastirskega urada, ki skrbi za duhovno oskrbo Slovencev v Buenos Airesu v slovenskem jeziku, kar je za ohranjanje slovenske identitete izjemnega pomena, ter se ustavila pri spominskem obeležju v spomin žrtvam komunističnega nasilja v atriju doma, kjer je položila tudi venec, so sporočili iz urada. Kot so dodali, je bila pomembna tema pogovora skrb zaradi pomanjkanja slovenskih duhovnikov v Argentini, kar so v vseh pogovorih izpostavili tudi rojaki sami.

Z vodstvom slovenskega srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka je imela ministrica pogovor o izzivih, s katerimi se srečujejo. Tečaj, kjer se okoli 20 sobot v letu mladi učijo slovnice, pa tudi zgodovine in petja, letos obiskuje 116 otrok. V zadnjem času so začeli prenavljati programe, da so bolj sodobni in tako tudi bolj razumljivi novim generacijam. Žal pa se soočajo s pomanjkanjem učiteljev, izpostavili pa so tudi željo po večji povezanosti dijakov iz slovenskih šol v Sloveniji z njihovimi učenci.

Ministrica Jaklitsch si je ogledala tudi arhiv Zedinjene Slovenije, kjer so jo seznanili s potekom digitalizacije arhiva. Dan je ministrica zaključila s pogovorom z odgovorno urednico Svobodne Slovenije, glasilom Slovencev v Argentini, so sporočili iz urada.