Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 16. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo štajerska avtocesta v noči na torek med 21. in 5. uro zaprta na odseku Blagovica in Vransko proti Mariboru, v noči na sredo med 21. in 5. uro pa proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti.