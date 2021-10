Jure Kozjek svetovni prvak v balinanju

Alassio, 16. oktobra - Slovenska balinarska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v italijanskem Alassiu osvojila štiri odličja, od tega eno zlatega in tri bronastega leska. Jure Kozjek je v finalu v igri posamezno z 11:3 premagal Hrvata Pera Ćubelo in osvojil četrti naslov svetovnega prvaka v tej disciplini, so sporočili iz Balinarske zveze Slovenije.

Člansko svetovno balinarsko prvenstvo na Apeninskem polotoku je prineslo nove štiri medalje slovenskemu športu. Vlogo prvega junaka je prevzel Ljubljančan Jure Kozjek, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka v igri posamezno in prišel do četrtega naslova v tej disciplini.

Kozjek je po uspešno oddelanem skupinskem delu kvalifikacij zablestel v izločilnih bojih, v katerih je v osmini finala v četrtek izločil Američana Giuseppeja Gadaleto, v petkovem četrtfinalu Nemca Miroslava Olujića, najboljše igre pa je prikazal ravno v sobotnem polfinalu in finalu. Dopoldne je strl odpor Argentinca Guillermeja Montemerla z 9:5, v popoldanski bitki za zlato pa z 11:3 nadigral Hrvata Pera Ćubelo.

"Razmišljal sem o tem, da moram narediti čim manj napak. Vedel sem, da Ćubele ne smem pustiti z vajeti. Hitro sem se ujel v bližanju in prišel do prednosti. Na srečo sem se izognil napeti končnici ter prišel do četrtega zlata v tej disciplini," je uspešen razplet finalnega dvoboja pokomentiral Kozjek.

Selektor moške izbrane vrste Davor Janžič je bil razumljivo navdušen nad uspehom svojega varovanca. "Jureta lahko le pohvalim za prikazano. Izvrstno je zadeval in fantastično bližal ter povsem zasluženo osvojil zlato odličje. Čestitke tudi ostalim članicam in članom slovenske zasedbe," je pojasnil Janžič, ki je bil zadovoljen tudi z bronom Gregorja Severja in Tadeja Premruja v moških dvojicah ter bronom Premruja v mešanih dvojicah v navezi s Tadejo Petrič.

Ženska izbrana vrsta je osvojila bronasta odličja v ženskih dvojicah po zaslugi tretjega mesta Polone Zule in Tadeje Petrič ter Nine Volčina v hitrostnem zbijanju.