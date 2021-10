Berlin, 16. oktobra - Nogometaši Borussie Dortmunda so v osmem krogu nemške bundeslige ugnali Mainz s 3:1 (1:0) in vsaj za dan spet zasedli vrh lestvice. O morebitni spremembi bo odločal nedeljski derbi doslej vodilnih med Bayerjem iz Leverkusna in Bayernom iz Münchna.