V Rimu na protestih proti fašizmu več deset tisoč ljudi

Rim, 16. oktobra - V Rimu se je danes na protestih proti fašizmu zbralo več deset tisoč ljudi, ki so med drugim pozvali k prepovedi skrajne desnice. "Nič več fašizma: za delo, sodelovanje in demokracijo," je bil slogan protestov, ki so ga organizirala italijanska sindikalna združenja, poročajo tuje tiskovne agencije.