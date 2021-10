Švicarske železnice preurejajo navijaške vagone

Zürich, 16. oktobra - S športnimi navijači je pogosto težko. Do tega spoznanja so prišli tudi na Švicarskih železnicah (SBB), kjer so se zato odločili, da bodo 35 potniških vagonov preuredili posebej za navijače. Glavna značilnost navijaških vagonov je ta, da jih bo čim lažje očistiti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.