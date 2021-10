Ljubljana, 16. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste na primorski avtocesti danes promet med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani poteka po enem pasu. Možni so zastoji.

Štajerska avtocesta bo v noči na torek med 21. in 5. uro zaprta na odseku Blagovica in Vransko proti Mariboru, v noči na sredo med 21. in 5. uro pa proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti.

Na primorski avtocesti so zaradi del zaprti priključki Sežana vzhod proti Ljubljani ter Kastelec v obe smeri.

Na pomurski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Na dolenjski avtocesti je zaradi del iz smeri Ljubljane proti Hrvaški zaprt priključek Obrežje, Mokrice.

Cesta Preddvor - Jezersko je v Preddvoru zaprta do nedelje do 22. ure. Obvoza ni.

Cesta Begunje - Tržič bo pri Slatni bo zaprta do 17. ure.

Regionalna cesta Kamnik - Vransko bo zaprta na odseku Šmartno - Laze do 18. oktobra, med 8. in 16. uro.

Danes bo zaradi snemanja vozišča promet upočasnjen na več odsekih na primorski avtocesti ter na ljubljanski obvoznici. Vmes bodo tudi zapirali priključke.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si