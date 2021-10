Tedniku Novi Matajur priznanje urada za Slovence v zamejstvu in po svetu

Špeter, 16. oktobra - Državni sekretar za Slovence v zamejstvu in po svetu Dejan Valentinčič je Novemu Matajurju, tedniku Slovencev v Videmski pokrajini, ob 70. obletnici izhajanja v petek podelil priznanje urada. Novi Matajur je pomemben pričevalec o prisotnosti Slovencev na Videmskem, so danes sporočili iz urada.

Novi Matajur je pomemben pričevalec o prisotnosti Slovencev na Videmskem in skrbi za to, da je pisana slovenska beseda v svoji narečni ter knjižni obliki prisotna v javnosti, poudarjajo v uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Ob 70-letnici izhajanja Novega Matajurja in 25-letnici smrti njegovega nekdanjega urednika Izidorja Predana - Doriča je državni sekretar Valentinčič v petek nagovoril zbrane na prireditvi v muzeju SMO v Špetru. Kot je dejal, je bilo v zelo težkih letih za Benečijo po drugi svetovni vojni potrebnega "zelo veliko poguma ustvariti časopis, ki je pričal o navzočnosti Slovencev v teh dolinah in v domove prinašal pisano slovensko besedo".

Prvi urednik časopisa Vojmir Tedoldi je bil deležen hudih pritiskov in šikaniranja, pogosto je bila ogrožena njegova varnost. A rezultat tega poguma so globoke sledi danes, tudi po zaslugi Novega Matajurja je slovenski jezik danes na Videmskem še živ, je poudaril.

Kot je dejal, ogromno Benečanov živi po svetu in Novi Matajur jim je pomagal pri ohranjanju domače govorice in identitete ter jih navezoval na Benečijo, hkrati pa novice iz Benečije prinašal mednje, so sporočili iz urada.

V Beneški Sloveniji so v petek "z zamudo" obeležili sedem desetletij izhajanja časnika Matajur oz. zdaj Novi Matajur. Tednik Slovencev v Videmski pokrajini je sicer začel izhajati leta 1950, a obletnice lani zaradi pandemije covida-19 niso uspeli primerno obeležiti.

Prva številka tedaj 14-dnevnika Matajur je izšla v Vidmu pred 71 leti, 3. oktobra 1950. Slovenska manjšina je tedaj želela z lastno, v slovenščini pisano publikacijo opozoriti na težave Beneške Slovenije in ohraniti narodnostno in jezikovno skupnost.