Policija zbira informacije o trku motornega kolesa in avtomobila na Vrhniki

Maribor, 16. oktobra - V petek ob okoli 18.30 je v križišču Tržaške ceste in Ceste 6. maja na Vrhniki prišlo do prometne nesreče, v kateri sta trčila voznik rdečega osebnega vozila in motorist, slednji se je lažje poškodoval. Ker policija z dosedanjim zbiranjem obvestil ni mogla razjasniti, kdo je povzročil nesrečo, očividce prosi za informacije.