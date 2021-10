Koalicija s SNS in poslancema manjšin za izredno sejo DZ za obravnavo novele zakona o javnem naročanju

Ljubljana, 16. oktobra - Poslanske skupine SDS, NSi, SMC in SNS ter poslanca manjšin zahtevajo sklic izredne seje DZ, na kateri bi obravnavali predlog novele zakona o javnem naročanju. To je koalicija s SNS po skrajšanem postopku vložila junija, regulacija cen pa naj bi prinesla znižanje cen medicinske opreme in bolj transparentno poslovanje javnih zdravstvenih zavodov.