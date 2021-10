Dnevnik o vrnitvi Slovenije na diplomatski zemljevid na račun Janševih tvitov (16. 10.)

Ljubljana, 16. oktobra - Zoran Potič v komentarju Ujetniki Janševih antisemitskih tvitov piše o tem, da so Sloveniji in njenem predsedniku vlade Janezu Janši pogovarjajo v praktično vseh evropskih metropolah. Ob tem ugotavlja, da se je naša država res vrnila na diplomatski zemljevid, a nas ob tem spreletavajo nejevera, sram, bes, žalost in nemoč.