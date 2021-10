Pia Babnik pred zadnjim dnevom turnirja v New Yorku na tretjem mestu

New York, 16. oktobra - Najboljše golfistke evropske turneje se ta teden merijo na turnirju Aramco Team Series v New Yorku, ki poteka v ekipnem in individualnem formatu. Odlično nastopa 17-letna Ljubljančanka Pia Babnik, ki je po dveh rundah oziroma dveh tretjinah tekmovanja na tretjem mestu z dvema udarcema zaostanka za prvo igralko sveta Nelly Korda iz ZDA.