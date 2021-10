Azarenka in Badosa finalistki Indian Wellsa

Indian Wells, 16. oktobra - Finalistki letošnjega teniškega turnirja serije 1000 v Indian Wellsu sta Viktorija Azarenka iz Belorusije in Španka Paula Badosa. Belorusinja si je finale priigrala po zmagi nad Latvijko Jeleno Ostapenko s 3:6, 6:3 in 7:5, Španka pa je za zmago nad Tunizijko Ons Jabeur potrebovala dva niza, bilo je 6:3 in 6:3.