Newyorški borzni indeksi s tedensko rastjo

New York, 16. oktobra - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so minuli trgovalni teden napredovali, za kar so zaslužna predvsem dobra poslovna poročila podjetij za tretje četrtletje letos, pa tudi dobra vladna poročila o gospodarstvu. Širši indeks S&P 500 je imel najboljši teden vse od julija.