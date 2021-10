Letno zasedanje IMF in Svetovne banke bolj v znamenju inflacije in motenj v oskrbovalnih verigah kot koronavirusa

Washington, 16. oktobra - V petek se je z zasedanjem Razvojnega odbora sklada in banke sklenil osrednji del letnih zasedanj Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke. Boj proti koronavirusu, revščini in dolgu nerazvitih držav so zasenčile razprave o inflaciji in motnjah v oskrbovalnih verigah.