Newyorške borze končale v zelenem

New York, 15. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Podatki o prodaji v ZDA so bili namreč presenetljivo dobri, kar je vlagatelje spodbudilo k večjim nakupom. Upanje na okrevanje gospodarstva so okrepili tudi četrtkovi podatki o številu tedenskih začetnih zahtevkov za zaposlitev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.