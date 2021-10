Maribor, 16. oktobra - Slovenski podjetniški sklad je objavil nov razpis za ugodna posojila organizatorjem potovanj, ki so utrpeli posledice zaradi drugega vala epidemije covida-19. Na voljo je skupaj 10 milijonov evrov, vloge pa je mogoče oddati najpozneje do 5. novembra do 14. ure.