Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. 10.)

Ljubljana, 15. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o obisku misije Evropskega parlamenta za ugotavljanje dejstev v Sloveniji. Ugotovili so, da javne institucije delujejo dobro, jih pa skrbi ton javne razprave. Poročale so tudi o odzivih evropskih poslancev na tvite slovenskega premierja Janeza Janše.