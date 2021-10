Polom Kölna v Hoffenheimu

Berlin, 15. oktobra - Po reprezentančnem premoru se v Nemčiji nadaljuje nogometno prvenstvo s tekmami 8. kroga. Danes sta prvo igrala Hoffenheim in Köln, zmagala je domača ekipa s 5:0. Vodilna Bayern in Bayer Leverkusen bosta v derbiju kroga igrala v nedeljo, najbližja zasledovalca Borussia Dortmund in Freiburg pa v soboto.