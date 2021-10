Na 78. petkovih protestih opozarjali na težave socialnih pravic najšibkejših skupin v družbi

Ljubljana, 15. oktobra - Petkovi protestniki so se tudi danes zbrali na Trgu republike v Ljubljani. Tokrat so med drugim opozorili na problem delavskih in socialnih pravic ranljivih skupin in starejših. Ob tem so opozorili tudi na višanje cen osnovnih dobrin, ki da najbolj prizadene najšibkejše v družbi, so zapisali v sporočilu Protestne ljudske skupščine.