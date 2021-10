Pahor in Milanović danes odkrivata spomenika v Ljubljani in Zagrebu

Zagreb/Ljubljana, 18. oktobra - Predsednika Slovenije in Hrvaške, Borut Pahor in Zoran Milanović, se bosta danes udeležila odkritja spomenikov hrvaškega politika in književnika Ljudevita Gaja v Ljubljani in slovenskega pesnika Franceta Prešerna v Zagrebu. Prešeren in Gaj sta bila sodobnika, ki ju povezuje delovanje za narodni preporod v 19. stoletju.