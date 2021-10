Pariz, 15. oktobra - Nogometaši pariškega Saint Germaina so deseti krog francoskega prvenstva odprli s tesno zmago proti Angersu z 2:1. V drugem polčasu so nadoknadili zaostanek iz prvega ter do zmage prišli z enajstmetrovke, ki jo je v 87. minuti zadel Kylian Mbappe.