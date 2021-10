Pahor in Milanović bosta odkrila spomenika v Ljubljani in Zagrebu

Zagreb/Ljubljana, 15. oktobra - Predsednika Slovenije in Hrvaške Borut Pahor in Zoran Milanović bosta se bosta v ponedeljek udeležila odkritij spomenikov hrvaškega politika in književnika Ljudevita Gaja v Ljubljani in največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna v Zagrebu. Srečanje dveh predsednikov v Ljubljani in Zagrebu bo v okviru kulturnega sodelovanja obeh držav.