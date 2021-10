Začenja se mednarodna vojaška vaja Zaščita, reševanje in vojaška mobilnost

Ljubljana, 18. oktobra - V Sloveniji se danes začenja skupna mednarodna vojaška vaja Zaščita, reševanje in vojaška mobilnost, ki bo potekala do 29. oktobra. Vaja, v kateri sodeluje več kot 900 udeležencev iz 20 držav članic EU ter pridruženih partneric, je namenjena krepitvi pripravljenosti vojske za sodelovanje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.