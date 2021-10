Skupina Knovsa v ponedeljek v nadzor na Generalno policijsko upravo

Ljubljana, 15. oktobra - Na komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) so imenovali pooblaščeno skupino, s katero so želeli danes izpeljati nadzor na Generalni policijski upravi (GPU) glede dogajanja na protestih, je povedal predsednik komisije Matjaž Nemec (SD). Zaradi odsotnosti nekaterih članov komisije bodo nadzor izpeljali v ponedeljek, je dodal.