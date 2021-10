Prodaja na drobno septembra v ZDA nepričakovano navzgor

Washington, 15. oktobra - Ameriški potrošniki so septembra presenetili analitike in v nasprotju s pričakovanji in napovedmi o padcu povečali porabo, kaže poročilo ministrstva za trgovino o prodaji na drobno. Ta je od avgusta narasla za 0,7 odstotka, od septembra lani pa za 13,9 odstotka.