Na simpoziju o okoljskih in podnebnih spremembah izpostavili pomen dialoga

Ljubljana, 15. oktobra - Razprave na danes zaključenem dvodnevnem spletnem simpoziju o okoljskih in podnebnih spremembah, ki vplivajo na naše vode in biodiverziteto, so pokazale, da bodo za izboljšanje stanja nujno potrebne aktivnosti odločevalcev, ki bodo temeljile na komunikaciji in izmenjavi mnenj. Izpostavljenih je bilo tudi nekaj možnih ukrepov in rešitev.