Vreme: Pretežno jasno

Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 5, na Primorskem ob šibki burji do 10 stopinj Celzija. V soboto bo na zahodu sončno, v vzhodni polovici Slovenije bo predvsem zjutraj in dopoldne zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala povečini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo pretežno jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo je prehodno oslabelo, Alpam se bliža oslabljena hladna fronta, ki bo le s prehodno povečano oblačnostjo vplivala na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo, v krajih vzhodno in severno od nas občasno zmerno oblačno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja.