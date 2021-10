Pahor poziva k vljudni in spoštljivi razpravi

Ljubljana, 15. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor je izrazil "trdno prepričanje, da je mogoče vsako mnenje izraziti tudi na vljuden, strpen in spoštljiv način". "Zato me skrbi, ker se v nasprotju s tem poglablja vtis, da je mogoče biti danes slišan le, če nasloviš javnost z izjavami, ki so nevljudne ali celo nestrpne," je zapisal v izjavi za javnost.