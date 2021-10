Ljubljanska borza teden končala z rastjo indeks SBI TOP

Ljubljana, 15. oktobra - Ljubljanska borza je danes zabeležila 0,22-odstotno rast indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP, predvsem po zaslugi dražjih delnic NLB in Cinkarne Celje. Borzni posredniki so sklenili za 901.270 evrov prometa, za vlagatelje pa so bile najbolj zanimive Krkine delnice, lastnika je namreč zamenjalo za 367.790 evrov delnic.