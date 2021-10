Goldman Sachs v četrtletju s 63-odstotno rastjo dobička

New York, 15. oktobra - Ameriška banka Goldman Sachs je v tretjem četrtletju zabeležila 5,3 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 63 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Prihodki so zrasli za 26 odstotkov na 13,6 milijarde dolarjev. Močne rezultate so v banki zabeležili predvsem na področju finančnega svetovanja in trgovanja.