Misija Evropskega parlamenta zaskrbljena zaradi tona javne razprave v Sloveniji

Ljubljana, 15. oktobra - Delegacijo odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe), ki je bila v Sloveniji na misiji ugotavljanja dejstev, skrbi zlasti ton javne razprave, pozivajo pa tudi k takojšnji obnovi financiranja STA in imenovanju evropskih delegiranih tožilcev, je ob zaključku povedala vodja skupine Sophie in 't Veld.