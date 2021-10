V Brežicah podpisali sporazum o financiranju prve etape vzhodne obvoznice

Brežice, 15. oktobra - Predstavniki ministrstva za infrastrukturo, ministrstva za okolje in prostor ter Občine Brežice so danes podpisali sporazum o financiranju prve etape brežiške obvoznice. Naložba naj bi stala približno 18,8 milijona evrov. Direkcija RS za infrastrukturo bo zanjo prispevala dobrih 13 milijonov evrov in okoljsko ministrstvo pet milijonov evrov.