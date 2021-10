Trojica slovenskih judoistov konec tedna v Parizu

Ljubljana, 15. oktobra - Slovenski judoisti bodo v soboto in nedeljo nastopili na enem najbolj prestižih turnirjev, in sicer na grand slamu v Parizu. Kot so sporočili z Judo zveze Slovenije, bo v glavnem mestu Francije tekmovalo 287 judoistk in judoistov iz 46 držav. Med temi bodo tudi trije Slovenci.