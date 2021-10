Ljubljanski mestni svetniki o prostorskih aktih in razvoju podeželja

Ljubljana, 18. oktobra - Ljubljanski mestni svetniki bodo na današnji seji obravnavali predlog strategije razvoja podeželja in urbanega kmetijstva v občini do leta 2027. Na dnevnem redu sta tudi predloga sklepov o lokacijski preveritvi za območji nekdanjega Kolizeja in nekdanje tovarne Tovil, pri čemer se v Levici zavzemajo za umik teh dveh točk z dnevnega reda.