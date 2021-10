V Kranju odprli prvi grbinasti poligon iz žlindre

Kranj, 15. oktobra - Slovenska industrija jekla, Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, podjetje Batt Crew in društvo Dejmo bodo v Sloveniji postavili pet trajnostnih grbinastih poligonov, narejenih iz žlindre. Prvi tovrstni poligon, ki je novost v Sloveniji in ki izpostavlja tako pomen gibanja kot pomen krožnega gospodarstva, so odprli danes v Kranju.