S podelitvijo vesen sklep 24. Festivala slovenskega filma Portorož

Portorož, 17. oktobra - S slavnostno podelitvijo vesen in drugih nagrad se bo drevi v portoroškem Avditoriju sklenil 24. Festival slovenskega filma Portorož. Na festivalu so prikazali skupno 84 filmov, od tega več kot 50 v tekmovalnem programu. Za nagrade se med drugim poteguje šest celovečernih igranih filmov in štirje dokumentarci ter devet manjšinskih koprodukcij.