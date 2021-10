Svetina z evropskimi poslanci na misiji v Sloveniji o pravni državi, STA in protestih

Ljubljana, 15. oktobra - Z delegacijo odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe) se je danes srečal tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina. Podal je oceno o stanju pravne države in medijske svobode ter v zvezi s STA izrazil zaskrbljenost zaradi neizvajanja obstoječe zakonodaje. Spregovorili so tudi o protestih.