V Šentjakobskem gledališču prva premiera letošnje jubilejne sezone

Ljubljana, 15. oktobra - Šentjakobsko gledališče Ljubljana, ki praznuje 100 let, kot prvo premiero v jubilejni sezoni ponuja predstavo Kena Ludwiga Ljubezen, strast in grdi puloverji v režiji Jaše Jamnika. Komedija združuje elemente angleške, francoske in ameriške farse. Rezultat je prikaz nihajočih vrat, zamujenih povezav in namerne drame, so zapisali v gledališču.