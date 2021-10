Umrl hrvaški scenarist in dramaturg Ivo Štivičić

Zagreb, 15. oktobra - Po dolgi in težki bolezni je v 86. letu umrl znani hrvaški pisatelj, scenarist in dramaturg Ivo Štivičić, poročajo hrvaški mediji. Znan je po številnih televizijskih nadaljevankah, kot je bila prva hrvaška dramska nadaljevanka Kam gredo divje svinje (Kuda idu divlje svinje) iz leta 1971. Štivičić je pisal tudi filmske scenarije in drame.