Na primorski avtocesti sta zaradi del zaprta priključka Sežana/vzhod proti Ljubljani ter Kastelec v obe smeri.

Na pomurski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Na dolenjski avtocesti je iz smeri Ljubljane proti Hrvaški zaradi del zaprt priključek Obrežje/Mokrice.

16. oktobra bo na primorski avtocesti promet med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani potekal po enem pasu med 7. in 14. uro, med Postojno in Razdrtim v obe smeri pa med 8. in 15 uro. Možni so zastoji.

16. oktobra od 7. do 17. ure bo zaradi del zaprta cesta Begunje-Tržič pri Slatni.

Od 16. oktobra od 5. ure zjutraj do 17. oktobra do 22. ure bo zaradi del zaprta cesta Preddvor-Jezerko v Preddvoru. Obvoza ne bo.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si